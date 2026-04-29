Пентагон отказывается передавать Украине выделенные конгрессом средства

Сенатор Макконнелл обвинил Пентагон в задержке передачи Украине военной помощи.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Влиятельный сенатор-республиканец Митч Макконнелл обвинил Пентагон в задержке военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, которая была одобрена конгрессом в рамках бюджета на 2026 финансовый год.

«В прошлом году… республиканское большинство в обоих комитетах по делам вооруженных сил санкционировало выделение 400 миллионов долларов на Инициативу по содействию безопасности Украины на каждый из следующих двух лет… Однако помощь Украине, которую мы одобрили несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне», — написал сенатор в своей статье для газеты Washington Post.

Сенатор также подчеркнул, что военное ведомство США игнорирует запросы законодателей о судьбе средств, выделенных Киеву.

При этом Макконнелл фактически обвинил заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбриджа Колби в саботаже решений конгресса, подчеркнув, что тот уже не в первый раз препятствует реализации утвержденной военной помощи Украине.

Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна обвинила демократов в намеренном затягивании конфликта на Украине, назвав его прикрытием для масштабной коррупционной схемы по отмыванию бюджетных средств США для финансирования собственных политических целей. При этом Луна подчеркнула, что помощь Украине может легко стать величайшим коррупционным скандалом в истории США.

