В США сообщили, что за угрозу убить Трампа экс-главе ФБР грозит до 10 лет тюрьмы

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Бывшему директору Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймсу Коми за угрозу лишить жизни президента США Дональда Трампа может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности министра юстиции — генерального прокурора США Тодд Бланш.
Он указал, что экс-главе ФБР предъявлены в общей сложности два обвинения. Помимо самой угрозы в адрес главы государства, ведомство считает преступлением ее публикацию в интернете: передача из одного американского штата в другой любых сообщений, содержащих угрозу жизни и здоровью, трактуется в уголовном кодексе США как отдельное правонарушение.
«За оба этих обвинения предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Поэтому, я думаю, справедливо сказать, что угроза жизни в адрес любого человека является опасным поступком и потенциальным преступлением. Министерство юстиции никогда не будет терпеть угрозы жизни президента Соединенных Штатов», — пояснил он.
Ранее экс-главе ФБР предъявили обвинения в том, что он угрожал «лишить жизни и нанести телесные повреждения президенту Соединенных Штатов». В мае 2025 года он опубликовал в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской — прим. ТАСС) фотографию ракушек, выложенных в виде чисел 86 и 47. Жаргонное выражение «to 86» может быть переведено с английского как предложение нанести вред кому-либо или трактоваться как призыв к убийству. Число 47 в данном случае может указывать на Трампа, являющегося 47-м президентом США. На фоне критики экс-директор ФБР вскоре удалил публикацию и принес извинения.
Глава Белого дома неоднократно критиковал Коми и называл его ключевой фигурой, стоявшей за политически мотивированными расследованиями против него. В сентябре 2025 года Минюст уже предъявлял экс-главе ФБР обвинения во лжи Конгрессу по поводу утечек в прессу, но дело было закрыто федеральным судьей из-за ненадлежащего назначения исполняющего обязанности прокурора.