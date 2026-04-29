В США сообщили, что за угрозу убить Трампа экс-главе ФБР грозит до 10 лет тюрьмы

Ранее экс-главе ФБР предъявили обвинения в том, что он угрожал «лишить жизни и нанести телесные повреждения президенту Соединенных Штатов». В мае 2025 года он опубликовал в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской — прим. ТАСС) фотографию ракушек, выложенных в виде чисел 86 и 47. Жаргонное выражение «to 86» может быть переведено с английского как предложение нанести вред кому-либо или трактоваться как призыв к убийству. Число 47 в данном случае может указывать на Трампа, являющегося 47-м президентом США. На фоне критики экс-директор ФБР вскоре удалил публикацию и принес извинения.