Вирусолог Малинникова предупредила об активности гриппа из-за холодов

Холодная весенняя погода способна привести к активизации штаммов гриппа и новому подъёму заболеваемости, сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.

Холодная весенняя погода способна привести к активизации штаммов гриппа и новому подъёму заболеваемости, сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.

Её слова приводит РИА Новости.

Врач пояснила, что особенно сильно от заболевания могут пострадать люди с иммунодефицитами на фоне сезонного присоединения аллергического компонента.

По её словам, тяжёлые симптомы способны перерасти в бронхиальную астму или хроническую обструктивную болезнь лёгких, поэтому гражданам не стоит забывать о мерах профилактики.

Ранее иммунолог, врач-аллерголог Владимир Болибок пояснил в беседе с RT, как ночные рабочие смены влияют на иммунитет.