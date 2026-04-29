Источник рассказал, от чего зависит успех СБП для россиян в Турции

Возможность оплатить товары и услуги через Систему быстрых платежей (СБП) в рублях расширяется в Турции, сообщила во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР). Среди торговых точек, в которых можно платить по СБП — аптеки, салоны оптики, магазины продуктов, сладостей и сувениров, магазины и центры текстиля, бары и рестораны и др. В рублях через СБП в Турции можно купить экскурсии, оплатить услуги отельных фотографов и спа, заказать трансферы и фаст-трек, причем как находясь в Турции, так и из России.