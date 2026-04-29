Иран обвинил США в пиратстве после захвата двух танкеров с нефтью

ООН, 29 апреля. /ТАСС/. Тегеран заявил, что США совершили акт агрессии и государственное пиратство, захватив два иранских коммерческих судна Majestic и Tifani и похитив 3,8 млн баррелей иранской нефти. Об этом говорится в письме постоянного представителя Ирана при ООН Амира Саида Иравани, направленном в Совет Безопасности.
«Эти гнусные, противоправные действия далее нарушают установленные нормы международного морского права, представляют прямую угрозу морской безопасности и безопасности судоходства и обостряют и без того напряженную ситуацию в регионе. По сути и по эффекту такие действия идентичны государственному пиратству и терроризму, осуществляемым под прикрытием внутренних процедур, которые не имеют силы в соответствии с международным правом», — говорится в документе.
Иран ссылается на пост в X прокурора округа Колумбия Джинин Пирро от 27 апреля, в котором она, как утверждается, «похвасталась пиратским захватом» судов. Тегеран квалифицирует действия США как «грубое нарушение Устава ООН», в частности статьи 2 (4), и требует от Совета Безопасности принять меры. Иран подчеркивает, что оставляет за собой право «противостоять этим наглым действиям» в соответствии с международным правом.