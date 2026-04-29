Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран обвинил США в пиратстве после захвата двух танкеров с нефтью

В Тегеране подчеркнули, что оставляют за собой право «противостоять этим наглым действиям» в соответствии с международным правом.

ООН, 29 апреля. /ТАСС/. Тегеран заявил, что США совершили акт агрессии и государственное пиратство, захватив два иранских коммерческих судна Majestic и Tifani и похитив 3,8 млн баррелей иранской нефти. Об этом говорится в письме постоянного представителя Ирана при ООН Амира Саида Иравани, направленном в Совет Безопасности.

«Эти гнусные, противоправные действия далее нарушают установленные нормы международного морского права, представляют прямую угрозу морской безопасности и безопасности судоходства и обостряют и без того напряженную ситуацию в регионе. По сути и по эффекту такие действия идентичны государственному пиратству и терроризму, осуществляемым под прикрытием внутренних процедур, которые не имеют силы в соответствии с международным правом», — говорится в документе.

Иран ссылается на пост в X прокурора округа Колумбия Джинин Пирро от 27 апреля, в котором она, как утверждается, «похвасталась пиратским захватом» судов. Тегеран квалифицирует действия США как «грубое нарушение Устава ООН», в частности статьи 2 (4), и требует от Совета Безопасности принять меры. Иран подчеркивает, что оставляет за собой право «противостоять этим наглым действиям» в соответствии с международным правом.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше