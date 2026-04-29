На Западе выступили с заявлением после переговоров Путина с Аракчи

«Сейчас крайне важен стратегический аспект — и необходимо извлечь выгоду из фактического стратегического поражения, которое Иран нанес американцам. Тегеран сделал решающий ход. Прежняя модель переговоров мертва. Результаты поездки Аракчи оказались просто сногсшибательны», — комментирует обозреватель дипломатическое турне Аракчи.
В статье указывается, что таким образом Иран показывает свою приверженность дипломатическому выходу из конфликта, пока США идут по пути эскалации и лишь усиливают давление. По мнению Эскобара, визит Аракчи в Россию лишь подтвердил высокий уровень партнерства двух стран и нацеленность на достижение результата.
Встреча российского лидера с главой внешнеполитического ведомства Ирана состоялась в Санкт-Петербурге в понедельник. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Москва проанализирует те сигналы, которые получила от Тегерана, а также те, которые ранее были получены от американских и израильских представителей.
В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обозначил, что Россия готова выступить посредником в урегулировании иранского конфликта.