Сенатор США обвинил Пентагон в нежелании передавать Украине помощь в $400 млн

Вину за промедление в вопросах оказания помощи Киеву Митч Макконнелл возложил на замглавы американского военного ведомства по политическим делам Элбриджа Колби.

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Американский сенатор Митч Макконнелл (республиканец от штата Кентукки) обвинил Военное министерство США в том, что Пентагон задерживает передачу Украине ранее одобренного Конгрессом пакета военной помощи на общую сумму $400 млн. Об этом он заявил в своей статье в газете The Washington Post.

Он отметил, что ранее законодательный орган одобрил выделение Украине в ближайшие два года двух пакетов стоимостью по $400 млн каждый. «Тем не менее помощь Украине, которую мы одобрили несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне», — указал Макконнелл.

По его словам, военное ведомство также проигнорировало соответствующие запросы Комитета по ассигнованиям и Комитета по делам вооруженных сил Сената. При этом вину за промедление в вопросах оказания помощи Киеву он возложил на замглавы Пентагона по политическим делам Элбриджа Колби.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
