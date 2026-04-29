Сенатор США обвинил Пентагон в нежелании передавать Украине помощь в $400 млн

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Американский сенатор Митч Макконнелл (республиканец от штата Кентукки) обвинил Военное министерство США в том, что Пентагон задерживает передачу Украине ранее одобренного Конгрессом пакета военной помощи на общую сумму $400 млн. Об этом он заявил в своей статье в газете The Washington Post.
Он отметил, что ранее законодательный орган одобрил выделение Украине в ближайшие два года двух пакетов стоимостью по $400 млн каждый. «Тем не менее помощь Украине, которую мы одобрили несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне», — указал Макконнелл.
По его словам, военное ведомство также проигнорировало соответствующие запросы Комитета по ассигнованиям и Комитета по делам вооруженных сил Сената. При этом вину за промедление в вопросах оказания помощи Киеву он возложил на замглавы Пентагона по политическим делам Элбриджа Колби.