В США рассказали, что произошло с Трампом из-за конфликта с военными

Джонсон: генералы не позволили Трампу применить ядерное оружие против Ирана.

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Американские генералы заставили президента США Дональда Трампа отступить от намерения применить ядерное оружие против Ирана, об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Насколько известно, когда неделю или две назад проводилось экстренное совещание о действиях против Ирана, впервые возникла тема применения ядерного оружия. Трамп начал поднимать вопрос о возможности использования ядерного оружия, чтобы послать сигнал Ирану. И (глава Объединенного комитета начальников штабов. — Прим. ред.) генерал Кейн ответил: “Нет, и даже не думайте. Мы этого не сделаем”, — рассказал эксперт.

По словам Джонсона, глава Белого дома именно после этого эпизода решил заявить, что отказывается от применения ядерного оружия в конфликте.

Действия главы Белого дома все чаще вызывают споры и осуждение у его окружения. По данным последнего исследования, рейтинг одобрения деятельности американского лидера составляет всего 37%, большинство американцев не одобряют конфликт с Ираном, считая, что их страна движется не в том направлении. В конце марта университет Массачусетса со ссылкой на свой опрос сообщил, что рейтинги одобрения президента США Дональда Трампа побили новые антирекорды на фоне растущих цен и операции против Ирана, опустившись до 33% — это самый низкий результат за второй срок.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн призвал американских военных ослушаться приказа Трампа, если тот решит провести наземную операцию в Иране.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
