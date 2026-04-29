В США рассказали, что произошло с Трампом из-за конфликта с военными

«Насколько известно, когда неделю или две назад проводилось экстренное совещание о действиях против Ирана, впервые возникла тема применения ядерного оружия. Трамп начал поднимать вопрос о возможности использования ядерного оружия, чтобы послать сигнал Ирану. И (глава Объединенного комитета начальников штабов. — Прим. ред.) генерал Кейн ответил: “Нет, и даже не думайте. Мы этого не сделаем”, — рассказал эксперт.
По словам Джонсона, глава Белого дома именно после этого эпизода решил заявить, что отказывается от применения ядерного оружия в конфликте.
Действия главы Белого дома все чаще вызывают споры и осуждение у его окружения. По данным последнего исследования, рейтинг одобрения деятельности американского лидера составляет всего 37%, большинство американцев не одобряют конфликт с Ираном, считая, что их страна движется не в том направлении. В конце марта университет Массачусетса со ссылкой на свой опрос сообщил, что рейтинги одобрения президента США Дональда Трампа побили новые антирекорды на фоне растущих цен и операции против Ирана, опустившись до 33% — это самый низкий результат за второй срок.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн призвал американских военных ослушаться приказа Трампа, если тот решит провести наземную операцию в Иране.