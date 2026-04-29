В США рассказали, что произошло с Трампом из-за конфликта с военными

Действия главы Белого дома все чаще вызывают споры и осуждение у его окружения. По данным последнего исследования, рейтинг одобрения деятельности американского лидера составляет всего 37%, большинство американцев не одобряют конфликт с Ираном, считая, что их страна движется не в том направлении. В конце марта университет Массачусетса со ссылкой на свой опрос сообщил, что рейтинги одобрения президента США Дональда Трампа побили новые антирекорды на фоне растущих цен и операции против Ирана, опустившись до 33% — это самый низкий результат за второй срок.