Гатилов: план Парижа нарастить ядерный арсенал Европы повышает риск конфликта

Намерение Парижа нарастить европейский ядерный компонент напрямую увеличивает вероятность возникновения мирового ядерного конфликта, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Его слова приводит РИА Новости.

2 марта французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что принял решение инициировать обсуждение использования ядерного оружия для «защиты» ЕС.

Гатилов пояснил, что вовлечение неядерных государств в подобную орбиту совершенно не способствует прогрессу в сфере разоружения. По его словам, такие шаги западных стран лишь усугубляют текущую международную ситуацию.

«Объявленные французами планы… прямым образом провоцируют эскалацию международной напряжённости», — сказал Гатилов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасным предложение Макрона об использовании французского ядерного оружия для «защиты» Европы.

