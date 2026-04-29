Гатилов: план Парижа нарастить ядерный арсенал Европы повышает риск конфликта

Его слова приводит РИА Новости.
2 марта французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что принял решение инициировать обсуждение использования ядерного оружия для «защиты» ЕС.
Гатилов пояснил, что вовлечение неядерных государств в подобную орбиту совершенно не способствует прогрессу в сфере разоружения. По его словам, такие шаги западных стран лишь усугубляют текущую международную ситуацию.
«Объявленные французами планы… прямым образом провоцируют эскалацию международной напряжённости», — сказал Гатилов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасным предложение Макрона об использовании французского ядерного оружия для «защиты» Европы.