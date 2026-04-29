Президент Мали Гоита заявил о полном контроле властей над ситуацией в стране

Гоита сообщил, что операция против вооружённых радикалов продолжится до их полного уничтожения. Он отметил совместные действия Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Буркина-Фасо, Мали и Нигер. Президент также высоко оценил роль России в обеспечении безопасности региона. Он призвал сограждан не поддаваться попыткам враждебных сил расколоть общество.