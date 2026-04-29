Nikkei: Япония не платила Ирану за проход танкера через Ормузский пролив

ТОКИО, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Японии не платили Тегерану за проход танкера Idemitsu Maru через Ормузский пролив. Об этом сообщила японская деловая газета Nikkei.
По данным источников издания в правительстве Японии, проход судна стал возможным в результате переговоров властей с иранской стороной. «Это результат переговоров, которые вело японское правительство. Мы не платили никаких пошлин за проход [танкера]», — приводит издание слова высокопоставленного правительственного чиновника.
Ранее агентство Tasnim сообщило, что японский танкер Idemitsu Maru прошел через Ормузский пролив при содействии Ирана. По его информации, принадлежащее японской нефтеперерабатывающей компании Idemitsu Kosan судно, перевозящее 2 млн баррелей нефти, находилось у берегов Саудовской Аравии с конца февраля. В японской компании воздержались от комментариев по этой теме, сославшись на вопросы безопасности.
После начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля Тегеран принял решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с ними и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. За время конфликта ряд танкеров были атакованы за проход через пролив без разрешения Тегерана. 25 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи сообщил, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив дружественным странам, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан.