Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гатилов назвал планы Франции нарастить ядерный компонент угрозой миру

ЖЕНЕВА, 29 апр — РИА Новости. Намерение Парижа нарастить европейский ядерный компонент увеличивает возможность мирового ядерного конфликта, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Источник: © РИА Новости

В марте президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж ужесточает свою политику ядерного сдерживания, и распорядился увеличить количество ядерного оружия. По его словам, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу.

«Объявленные французами планы и вовлечение в их ядерную орбиту все большего числа неядерных государств не только не способствуют прогрессу в сфере разоружения, но и прямым образом провоцируют эскалацию международной напряженности, увеличивают возможность ядерного конфликта в мировом масштабе», — сказал дипломат.

Гатилов указал, что РФ внимательно изучает нюансы новой политики Франции, так как «пока нет ясности, как далеко пойдут французы в отношении предоставления доступа неядерных государств к ядерному планированию и к самому ядерному оружию».

«Однако объявленное Макроном намерение нарастить национальный ядерный арсенал, а также увеличить европейский ядерный компонент в дополнение к уже существующей в рамках НАТО практике “совместных ядерных миссий” и воспроизвести американские схемы “расширенного ядерного сдерживания”, является очередным свидетельством того, что Париж все больше отходит от своих обязательств в области разоружения и нераспространения по ДНЯО», — сказал он.

Дания уже заключила с Францией соглашение о стратегическом ядерном сдерживании, которое призвано дополнить механизмы сдерживания НАТО. Польша тоже ведет переговоры с Парижем о присоединении к этой инициативе.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше