Гатилов назвал планы Франции нарастить ядерный компонент угрозой миру

В марте президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж ужесточает свою политику ядерного сдерживания, и распорядился увеличить количество ядерного оружия. По его словам, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу.
«Объявленные французами планы и вовлечение в их ядерную орбиту все большего числа неядерных государств не только не способствуют прогрессу в сфере разоружения, но и прямым образом провоцируют эскалацию международной напряженности, увеличивают возможность ядерного конфликта в мировом масштабе», — сказал дипломат.
Гатилов указал, что РФ внимательно изучает нюансы новой политики Франции, так как «пока нет ясности, как далеко пойдут французы в отношении предоставления доступа неядерных государств к ядерному планированию и к самому ядерному оружию».
«Однако объявленное Макроном намерение нарастить национальный ядерный арсенал, а также увеличить европейский ядерный компонент в дополнение к уже существующей в рамках НАТО практике “совместных ядерных миссий” и воспроизвести американские схемы “расширенного ядерного сдерживания”, является очередным свидетельством того, что Париж все больше отходит от своих обязательств в области разоружения и нераспространения по ДНЯО», — сказал он.
Дания уже заключила с Францией соглашение о стратегическом ядерном сдерживании, которое призвано дополнить механизмы сдерживания НАТО. Польша тоже ведет переговоры с Парижем о присоединении к этой инициативе.