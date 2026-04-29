Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил меры Евросоюза в рамках борьбы с энергетическим кризисом с действиями каратиста, который сам себя отправил в нокаут.
На своей странице в социальной сети X* он разместил видеоролик со спортсменом, который потерял сознание после того, как разбил кирпич о голову.
Напомним, 24 апреля Кирилл Дмитриев написал, что без российского газа Германию ожидает быстрый и необратимый экономический коллапс, а не просто долгосрочная стагнация. В конце марта глава РФПИ выразил мнение, что энергетический кризис в ЕС был вызван «идиотскими ошибками», которые совершила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Дмитриев обратил внимание, что она не спешит признавать это.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.