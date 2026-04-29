WP сообщила о нежелании Пентагона передавать Украине помощь в $400 млн

Он отметил, что в прошлом году конгресс США выделил по $400 млн на инициативу по оказанию помощи Украине в сфере безопасности на каждый из двух последующих лет.
«Тем не менее помощь Украине, которую мы одобрили несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне», — сказано в публикации.
По словам сенатора, военное ведомство также не ответило на соответствующие запросы комитета по ассигнованиям и комитета по делам вооруженных сил сената. При этом ответственность за задержки в оказании помощи Киеву он возложил на заместителя министра обороны США по политическим вопросам Элбриджа Колби.
Колби 18 апреля заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на то, что союзники возьмут на себя основную часть поддержки Украины. По его словам, дальнейшая помощь Киеву не должна зависеть от значительных вкладов со стороны США.