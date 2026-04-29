В Словакии предупредили о риске зависимости ЕС от американского СПГ

Европейский союз рискует оказаться в серьёзной зависимости от поставок сжиженного природного газа из США, заявил глава Словацкого союза газа и нефти Рихард Квасньовский.
Его слова приводит РИА Новости.
Как следует из публикации, на данный момент американское топливо составляет более половины от всего объёма поставок на европейский рынок.
Руководитель союза пояснил, что на фоне утверждённого поэтапного отказа стран ЕС от российских ресурсов подобная тенденция вызывает опасения.
По его словам, вероятность возникновения критической привязанности государств к одному поставщику оценивается высоко.
27 апреля Topky.sk со ссылкой на пресс-службу словацкого Министерства юстиции сообщило, что Словакия решила оспорить в суде решение ЕС о запрете импорта российского газа.