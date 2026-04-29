В школах Латвии упала успеваемость из-за запрета русского языка

Родители русскоязычных школьников в Латвии массово жалуются на падение успеваемости детей после введения запрета на использование русского языка.
Об этом РИА Новости сообщил местный активист.
«Действительно, успеваемость просела жутко», — подчеркнул источник.
Он пояснил, что новые темы на уроках теперь преподают только на государственном языке, который не всегда понятен русскоязычному ребёнку.
По его словам, из-за этого недовольные родители постоянно обсуждают плохие оценки в тематических группах и чатах.
Ранее депутат Рижской думы Алексей Росликов рассказывал, что в Латвии ученикам запретили разговаривать на русском языке в школах.
