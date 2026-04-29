Бывший глава ФБР Коми отверг обвинения в публикации «угрозы» в адрес Трампа

Экс-глава ФБР Джеймс Коми публично отверг выдвинутые против него обвинения, связанные с публикацией, которую власти расценили как призыв к убийству президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в соцсети Substack.

Источник: Life.ru

«На этот раз дело связано с прошлогодней фотографией ракушек на пляже в Северной Каролине. И это не конец. Но в отношении меня ничего не изменилось: я по-прежнему невиновен, по-прежнему не боюсь, по-прежнему верю в независимую федеральную судебную систему, так что вперёд», — заявил он. Коми также отметил, что Минюст «является не тем, чем должно быть».

Напомним, Министерство юстиции США предъявило обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми. Поводом стала прошлогодняя публикация в соцсетях, которую власти расценили как зашифрованный призыв к убийству Трампа. В мае 2025 года Коми опубликовал снимок песка с ракушками. Ракушки были выложены в форме числа 8647. Дональд Трамп и его сын Дональд Трамп — младший заявили, что эта комбинация является закодированной угрозой жизни американского лидера.

