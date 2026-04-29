Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сенате США заявили о задержке Пентагоном военной помощи Украине

Сенатор США Митч Макконнелл утверждает, что Пентагон не реагирует на запросы Конгресса по поводу средств, выделенных киевскому режиму.

Источник: Аргументы и факты

Пентагон задерживает передачу военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов, эта сумма была согласована Конгрессом США в рамках бюджета на 2026 финансовый год, заявил член Сената от Республиканской партии Митч Макконнелл.

Он напомнил, что выделение указанных средств было санкционировано в 2025 году в комитетах по делам вооруженных сил в обеих палатах американского парламента.

«Однако помощь Украине, которую мы одобрили несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне», — написал Макконнелл в своей статье для газеты Washington Post.

По словам сенатора, министерство обороны США не реагирует на запросы о судьбе денег, выделенных киевскому режиму. Член законодательного органа фактически обвинил заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Элбриджа Колби в том, что тот якобы саботирует решения Конгресса.

Макконнелл утверждает, что указанный чиновник и раньше препятствовал предоставлению Киеву согласованной военной помощи.

Напомним, ранее Элбридж Колби в беседе с газетой Politico заявил, что дальнейшая военная поддержка Украины не может зависеть от США. Он обратил внимание, что прежде поддержка со стороны Пентагона в значительной степени опиралась на «истощение ограниченных запасов» Соединённых Штатов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше