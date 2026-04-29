Пентагон задерживает передачу военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов, эта сумма была согласована Конгрессом США в рамках бюджета на 2026 финансовый год, заявил член Сената от Республиканской партии Митч Макконнелл.
Он напомнил, что выделение указанных средств было санкционировано в 2025 году в комитетах по делам вооруженных сил в обеих палатах американского парламента.
«Однако помощь Украине, которую мы одобрили несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне», — написал Макконнелл в своей статье для газеты Washington Post.
По словам сенатора, министерство обороны США не реагирует на запросы о судьбе денег, выделенных киевскому режиму. Член законодательного органа фактически обвинил заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Элбриджа Колби в том, что тот якобы саботирует решения Конгресса.
Макконнелл утверждает, что указанный чиновник и раньше препятствовал предоставлению Киеву согласованной военной помощи.
Напомним, ранее Элбридж Колби в беседе с газетой Politico заявил, что дальнейшая военная поддержка Украины не может зависеть от США. Он обратил внимание, что прежде поддержка со стороны Пентагона в значительной степени опиралась на «истощение ограниченных запасов» Соединённых Штатов.