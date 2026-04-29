Атаки США и Израиля по Ирану нанесли серьёзный удар по ДНЯО

Незаконная агрессия Соединённых Штатов и Израиля против Ирана нанесла серьёзный удар по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Незаконная агрессия Соединённых Штатов и Израиля против Ирана нанесла серьёзный удар по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Его слова приводит РИА Новости.

Гатилов пояснил, что целями неспровоцированного нападения стали в том числе ядерные объекты Ирана, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ.

По его словам, подобные действия напрямую затрагивают «нераспространенческую составляющую» договора и право государств на использование мирного атома.

Накануне в Нью-Йорке открылась одиннадцатая конференция по рассмотрению действия ДНЯО.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что агрессия Соединённых Штатов и Израиля против Ирана подвергла угрозе режим нераспространения ядерного оружия.

