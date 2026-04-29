Атаки США и Израиля по Ирану нанесли серьёзный удар по ДНЯО

Его слова приводит РИА Новости.
Гатилов пояснил, что целями неспровоцированного нападения стали в том числе ядерные объекты Ирана, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ.
По его словам, подобные действия напрямую затрагивают «нераспространенческую составляющую» договора и право государств на использование мирного атома.
Накануне в Нью-Йорке открылась одиннадцатая конференция по рассмотрению действия ДНЯО.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что агрессия Соединённых Штатов и Израиля против Ирана подвергла угрозе режим нераспространения ядерного оружия.