Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: Россия может обратиться к Саудовской Аравии для переговоров по Украине

Российская Федерация может снова обратиться к своим партнерам на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, за содействием в урегулировании конфликта на Украине. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил заместитель главы МИД России Георгий Борисенко.

По его словам, Москва очень признательна всем партнерам в регионе, помогающим в урегулировании этого конфликта и предлагающим свои услуги.

— Если такая необходимость возникнет, то мы обратимся снова к нашим партнерам, в том числе к Саудовской Аравии, за такой поддержкой, — заявил дипломат в интервью «Известиям».

Киевскому режиму придется принимать еще более болезненные решения, что вызывает у него «истерику». Об этом 26 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил корреспонденту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, Россия неоднократно обращалась к Украине с предложением начать переговоры.

Ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что нынешний глава страны Владимир Зеленский должен быть готов к переговорам с РФ непосредственно в Москве, а не искать площадки в других местах, таких как Баку.

