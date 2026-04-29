Российская Федерация может снова обратиться к своим партнерам на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, за содействием в урегулировании конфликта на Украине. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил заместитель главы МИД России Георгий Борисенко.
По его словам, Москва очень признательна всем партнерам в регионе, помогающим в урегулировании этого конфликта и предлагающим свои услуги.
— Если такая необходимость возникнет, то мы обратимся снова к нашим партнерам, в том числе к Саудовской Аравии, за такой поддержкой, — заявил дипломат в интервью «Известиям».
Киевскому режиму придется принимать еще более болезненные решения, что вызывает у него «истерику». Об этом 26 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил корреспонденту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, Россия неоднократно обращалась к Украине с предложением начать переговоры.
Ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что нынешний глава страны Владимир Зеленский должен быть готов к переговорам с РФ непосредственно в Москве, а не искать площадки в других местах, таких как Баку.