Временная поверенная в делах США на Украине покинет пост в июне

НЬЮ-ЙОРК, 29 апр — РИА Новости. Временная поверенная в делах США на Украине Джули Дэвис покинет свой пост в июне, сообщил представитель госдепа Томми Пиготт.
Газета Financial Times со ссылкой на источники ранее писала, что Дэвис в ближайшие недели покинет Киев и планирует уйти в отставку с дипломатической службы на фоне разногласий с американским президентом Дональдом Трампом.
Представитель американского госдепа Пиготт назвал ложными утверждения о том, что Дэвис уходит в отставку из-за разногласий с Трампом.
«Посол Дэвис была неизменным сторонником усилий администрации Трампа по достижению прочного мира между Россией и Украиной», — говорится в заявлении Пиготта, которое приводит Financial Times.
«Она продолжит с гордостью продвигать политику президента Трампа до своего официального отъезда из Киева в июне 2026 года и ухода из госдепартамента», — добавил Пиготт.