Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США резко пригрозили Эстонии и Латвии из-за войны с Россией

Половник Уилкерсон призвал Эстонию и Латвию не стремиться к конфликту с Россией.

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Прибалтике и северной Европы не стоит стремиться к конфликту с Россией и ожидать военную поддержку со стороны Вашингтона, заявил полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью профессору Гленну Диесену.

«Если вы вступите в войну с Россией, вы останетесь одни со своими проблемами. Литва, Латвия, Эстония, Норвегия, Швеция — даже не желайте войны с Россией!» — призвал военный.

При этом эксперт назвал сегодняшнюю политику некоторых европейских стран по эскалации конфликта с Россией самоубийством и призвал не надеяться на помощь Вашингтона в случае начала военного конфликта.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Кремле не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

В МИД не раз заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

