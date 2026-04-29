МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Прибалтике и северной Европы не стоит стремиться к конфликту с Россией и ожидать военную поддержку со стороны Вашингтона, заявил полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью профессору Гленну Диесену.
«Если вы вступите в войну с Россией, вы останетесь одни со своими проблемами. Литва, Латвия, Эстония, Норвегия, Швеция — даже не желайте войны с Россией!» — призвал военный.
При этом эксперт назвал сегодняшнюю политику некоторых европейских стран по эскалации конфликта с Россией самоубийством и призвал не надеяться на помощь Вашингтона в случае начала военного конфликта.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Кремле не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
В МИД не раз заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.