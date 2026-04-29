Пленный из ВСУ: инструкторы запугивали солдат, что в плену им отрежут конечности

БЕЛГОРОД, 29 апреля. /ТАСС/. Инструкторы Вооруженных сил Украины запугивали мобилизованных солдат тем, что в случае попадания в плен к российским военнослужащим им отрежут конечности. Об этом ТАСС рассказал стрелок 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Валябский, сдавшийся в плен ВС РФ на сумском направлении.
«Во время учебы [в части] инструкторы могли рассказать, что, если попадаешь в плен самостоятельно или в бессознательном положении, то там уже, как говорится, выбора нет. [Тебя ждет] жестокая, дикая смерть от физического насилия со стороны российских военнослужащих. [Они говорили, что] при сдаче в плен тебе отрежут конечности, и будет очень мучительная смерть», — рассказал он.
При этом, как отметил украинский солдат, в российском плену к нему относятся по-человечески, предоставляют еду и питье.