Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный из ВСУ: инструкторы запугивали солдат, что в плену им отрежут конечности

Украинский солдат отметил, что российские военные относятся к нему по-человечески, предоставляют еду и питье.

БЕЛГОРОД, 29 апреля. /ТАСС/. Инструкторы Вооруженных сил Украины запугивали мобилизованных солдат тем, что в случае попадания в плен к российским военнослужащим им отрежут конечности. Об этом ТАСС рассказал стрелок 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Валябский, сдавшийся в плен ВС РФ на сумском направлении.

«Во время учебы [в части] инструкторы могли рассказать, что, если попадаешь в плен самостоятельно или в бессознательном положении, то там уже, как говорится, выбора нет. [Тебя ждет] жестокая, дикая смерть от физического насилия со стороны российских военнослужащих. [Они говорили, что] при сдаче в плен тебе отрежут конечности, и будет очень мучительная смерть», — рассказал он.

При этом, как отметил украинский солдат, в российском плену к нему относятся по-человечески, предоставляют еду и питье.