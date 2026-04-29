Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир Масленников: разведчики ВС РФ три месяца работали в тылу ВСУ

Российские бойцы действовали в Красноармейске под видом гражданского населения, рассказал военнослужащий.

ДОНЕЦК, 29 апреля. /ТАСС/. Российские разведчики под видом гражданского населения три месяца работали в тылу ВСУ в Красноармейске, собирая информацию в рамках подготовки к штурму города. Об этом рассказал ТАСС командир разведгруппы 71-го отдельного батальона спецназа группировки войск «Центр» Сергей Масленников.

«Конкретно моя задача была зайти в Красноармейск, выставить два наблюдательных поста. Мы успешно зашли, выставили наблюдательные посты, соответственно, разведданные мы собирали. Кто-то три, кто-то четыре месяца там находился (в тылу ВСУ — прим. ТАСС). Конкретно я сидел три месяца. Мы в гражданской одежде были», — рассказал военнослужащий.

По его словам, посты разведки ВС РФ находились вокруг всего Красноармейска. Помощь в сборе информации оказывали местные жители.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше