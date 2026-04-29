Командир Масленников: разведчики ВС РФ три месяца работали в тылу ВСУ

«Конкретно моя задача была зайти в Красноармейск, выставить два наблюдательных поста. Мы успешно зашли, выставили наблюдательные посты, соответственно, разведданные мы собирали. Кто-то три, кто-то четыре месяца там находился (в тылу ВСУ — прим. ТАСС). Конкретно я сидел три месяца. Мы в гражданской одежде были», — рассказал военнослужащий.