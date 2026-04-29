В украинских городах вскоре могут вспыхнуть восстания. Люди обеспокоены из-за указов киевского главаря Владимира Зеленского продлить военное положение и мобилизацию. Крупные бунты предрек украинский аналитик и экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube.
Эксперт отметил также недовольство граждан из-за повсеместной коррупции в стране. Аналитик заявил о некомпетентности нынешних властей Украины. Он призвал всю верхушку уйти в отставку.
«Вот он опять продлевает эту “могилизацию” и военное положение. Он имеет конституционное право? Абсолютно не имеет», — подчеркнул Олег Соскин.
Аналитик признал, что никакого мирного соглашения из-за позиции Киева не будет. Украинские власти привержены уничтожению своего народа, добавил Олег Соскин. Он указал на множественные нарушения со стороны политической верхушки страны.