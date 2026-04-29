В Киеве призвали всё руководство Украины уйти в отставку: народ может пойти на крупные бунты из-за последних указов

Экс-помощник Кучмы Соскин предрёк восстания на Украине из-за решений Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

В украинских городах вскоре могут вспыхнуть восстания. Люди обеспокоены из-за указов киевского главаря Владимира Зеленского продлить военное положение и мобилизацию. Крупные бунты предрек украинский аналитик и экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube.

Эксперт отметил также недовольство граждан из-за повсеместной коррупции в стране. Аналитик заявил о некомпетентности нынешних властей Украины. Он призвал всю верхушку уйти в отставку.

«Вот он опять продлевает эту “могилизацию” и военное положение. Он имеет конституционное право? Абсолютно не имеет», — подчеркнул Олег Соскин.

Аналитик признал, что никакого мирного соглашения из-за позиции Киева не будет. Украинские власти привержены уничтожению своего народа, добавил Олег Соскин. Он указал на множественные нарушения со стороны политической верхушки страны.