Улицы Одессы контролируют фашистские организации, сообщил активист

ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Улицы Одессы находятся под неприкрытым контролем не только репрессивного правительства в Киеве, но и фашистских организаций, заявил РИА Новости американский правозащитник, координатор Кампании солидарности с Одессой Фил Уилайто.
«Ситуация обеспечивается не только репрессивным правительством, но и открыто фашистскими организациями, которые контролируют улицы», — сказал Уилайто в преддверии очередной годовщины трагедии 2 мая в Одессе.
Так он охарактеризовал положение дел при нынешних украинских властях, говоря о свидетельствах жителей Одессы, которые американские активисты собирают для доклада о жизни в городе. По словам активиста, распространение свидетельств из Одессы должно помочь американцам лучше понять реальное положение дел на Украине и усомниться в официальной трактовке событий.
«Мы надеемся, что распространение информации о реальности жизни в Одессе сегодня поможет людям здесь лучше понять фактическую ситуацию и, возможно, заставит их усомниться в официальной линии, которую им навязывают», — сказал Уилайто.
Правозащитник отметил, что подготовка доклада должна помочь американцам лучше понять положение в Одессе и шире — контекст событий на Украине после 2014 года.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана» — с другой.
Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.