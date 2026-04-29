На Западе заявили, что визит Аракчи в РФ серьёзно повлиял на конфликт с США

«Тегеран сделал решающий ход. Прежняя модель переговоров мертва. Результаты поездки Аракчи оказались просто сногсшибательны», — написал эксперт в своей статье для издания Strategic Culture.
По словам Эскобара, Иран фактически нанёс США стратегическое поражение, из-за чего Тегерану сейчас важно извлечь выгоду через переговоры. Аналитик уверен, что поездкой Аракчи иранская сторона продемонстрировала готовность к дипломатическому урегулированию.
Такие действия Ирана, как обратил внимание автор публикации, контрастируют с шагами США, которые пока продолжают наращивать давление, усиливая эскалацию. Кроме того, визит главы МИД Ирана в Россию подтвердил прочность партнёрства между двумя странами и стремление к конкретным результатам.
Напомним, переговоры Владимира Путина и Аббаса Аракчи в Санкт-Петербурге состоялись 27 апреля. Встреча продолжалась почти два часа. С российской стороны на ней также присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Иран, кроме Аракчи, представляли его заместитель Казем Гариб-Абади и иранский посол в РФ Казем Джалали.