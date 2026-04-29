На Западе заявили, что визит Аракчи в РФ серьёзно повлиял на конфликт с США

Напомним, переговоры Владимира Путина и Аббаса Аракчи в Санкт-Петербурге состоялись 27 апреля. Встреча продолжалась почти два часа. С российской стороны на ней также присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Иран, кроме Аракчи, представляли его заместитель Казем Гариб-Абади и иранский посол в РФ Казем Джалали.