ТАСС: ракеты «Кинжал» наводят ужас на ВСУ в тылу

«На удалении от ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. ТАСС), где не бывает FPV-дронов и артобстрелов, ужас наводит высокоточное оружие большой мощности. Особенно выделяются гиперзвуковые ракеты “Кинжал”, против которых у ПВО Украины просто нет эффективных средств защиты. Скорость ракеты составляет 10 Махов, и системы ПВО, включая американские Patriot, просто не успевают на нее среагировать», — сказал собеседник агентства.