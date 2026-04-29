Путин назвал служение Родине особенно почетным в сегодняшнее нелегкое время: он надеется на грамотность правоохранителей

Глава государства Владимир Путин 28 апреля провел совещание по вопросам безопасности. Он выразил надежду на грамотность действий правоохранителей в текущих нелегких условиях. Владимир Путин сообщил, что прямо сейчас Россия переживает переломный момент в своей истории.
Президент РФ заявил, что с пониманием относится к нынешней загруженности правоохранителей. Глава государства призвал специалистов выполнять свои обязанности «предельно ответственно» с учетом обстановки.
«Служение Отечеству, особенно в такие переломные исторические моменты, которые Россия переживает сегодня, — это всё-таки особая почетная миссия», — обозначил Владимир Путин.
Российский лидер заверил, что руководство страны уделяет внимание противодействию терроризму. Страна прикладывает все усилия для защиты граждан. Это особо сложная задача, учитывая возрастающие угрозы со стороны противников извне, добавил президент.
Он также призвал правоохранителей обеспечить безопасность для избирателей во время предвыборной кампании в сентябре этого года. Глава государства призвал решительно пресекать провокации из-за рубежа. Он допустил попытки западных агрессоров организовать теракты. Российский лидер потребовал их жесткого пресечения.
Владимир Путин обратился и к депутатам Госдумы. Он подчеркнул, что политическая система страны доказывает свою прочность и устойчивость. Президент РФ заверил, что народ России ответил сплоченностью на внешнее давление и угрозы. Государство реагирует быстрым принятием эффективных решений, указал Владимир Путин. Он подкрепил речь словами Александра Солженицына. Тот называл власть не наградой или пищей для личного самолюбия, а тяжёлым бременем и ответственностью.
В связи с трудными временами глава государства отметил, что страна не должна зацикливаться на одних запретах и наказаниях для нарушителей. Президент России пояснил, что излишние ограничения будут тормозить развитие государства. Он подчеркнул, что РФ сталкивается с вызовами и должна проходить их достойно. Владимир Путин назвал имеющиеся риски беспрецедентными.