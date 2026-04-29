Путин назвал служение Родине особенно почетным в сегодняшнее нелегкое время: он надеется на грамотность правоохранителей

Владимир Путин обратился и к депутатам Госдумы. Он подчеркнул, что политическая система страны доказывает свою прочность и устойчивость. Президент РФ заверил, что народ России ответил сплоченностью на внешнее давление и угрозы. Государство реагирует быстрым принятием эффективных решений, указал Владимир Путин. Он подкрепил речь словами Александра Солженицына. Тот называл власть не наградой или пищей для личного самолюбия, а тяжёлым бременем и ответственностью.