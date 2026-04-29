Жителя Хакасии осудили на 11 лет за госизмену и оправдание терроризма

Жителя Хакасии Шоваа Хертека приговорили к 11 годам колонии строгого режима за госизмену и оправдание терроризма.
Об этом сообщает Второй Восточный окружной военный суд.
В 2023 году фигурант размещал в социальных сетях материалы, побуждающие перечислять деньги украинской армии.
В суде пояснили, что осуждённый пытался склонить другого россиянина к государственной измене, однако тот ответил отказом. По их данным, мужчина также публиковал комментарии с оправданием атак на Крымский мост и военнослужащих России.
Нарушителю дополнительно запретили публиковать материалы в интернете в течение трёх лет.
«Суд по совокупности преступлений назначил Хертеку наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет», — говорится в сообщении.
Ранее Камчатский краевой суд приговорил местного жителя к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей за передачу данных о российских военных украинской стороне.