Жителя Хакасии осудили на 11 лет за госизмену и оправдание терроризма

Жителя Хакасии Шоваа Хертека приговорили к 11 годам колонии строгого режима за госизмену и оправдание терроризма.

Об этом сообщает Второй Восточный окружной военный суд.

В 2023 году фигурант размещал в социальных сетях материалы, побуждающие перечислять деньги украинской армии.

В суде пояснили, что осуждённый пытался склонить другого россиянина к государственной измене, однако тот ответил отказом. По их данным, мужчина также публиковал комментарии с оправданием атак на Крымский мост и военнослужащих России.

Нарушителю дополнительно запретили публиковать материалы в интернете в течение трёх лет.

«Суд по совокупности преступлений назначил Хертеку наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет», — говорится в сообщении.

Ранее Камчатский краевой суд приговорил местного жителя к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей за передачу данных о российских военных украинской стороне.

Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше