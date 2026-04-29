Герой России Захаров рассказал, как продолжил сражаться в Авдеевке с ранением

БАРНАУЛ, 29 апреля. /ТАСС/. Герой России Егор Захаров принял решение остаться в строю, несмотря на ранение во время боев за освобождение Авдеевки ДНР, поскольку понимал важность поставленной задачи и значимость личного примера для бойцов. Об этом сам Захаров рассказал ТАСС во время просветительского марафона «Знание. Первые» в Барнауле.