Герой России Захаров рассказал, как продолжил сражаться в Авдеевке с ранением

БАРНАУЛ, 29 апреля. /ТАСС/. Герой России Егор Захаров принял решение остаться в строю, несмотря на ранение во время боев за освобождение Авдеевки ДНР, поскольку понимал важность поставленной задачи и значимость личного примера для бойцов. Об этом сам Захаров рассказал ТАСС во время просветительского марафона «Знание. Первые» в Барнауле.
В феврале 2024 года подразделение гвардии майора Захарова получило боевую задачу по занятию города. В ходе боев офицер получил осколочное ранение, но продолжил командовать ротой до завершения штурмовых действий. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя РФ.
«На тот момент сам себе оказал помощь и дальше продолжал вместе с бойцами, плечом к плечу выполнять задачу. Ты своим примером показываешь, насколько это важно, — и твое нахождение с личным составом, и выполнение боевой задачи», — поделился собеседник агентства.
Он подчеркнул стратегическое значение освобождения Авдеевки для мирных жителей ДНР. По его словам, именно авдеевская операция позволила остановить многолетние обстрелы столицы республики.
Егор Захаров является участником федеральной программы «Время героев». Просветительский марафон «Знание. Первые», организованный в преддверии Дня коренных малочисленных народов РФ, проходит 28−30 апреля. Программа реализуется в 10 городах всех федеральных округов и объединяет свыше 18 тыс. участников, для которых выступают более 100 лекторов.