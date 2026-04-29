WSJ: Трамп поручил помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп поручил своим помощникам готовить план продолжительной блокады Ирана. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По их сведениям, в последнее время глава Белого дома высказывался в поддержку оказания давления на экономику исламской республики за счет недопущения выхода судов, включая танкеры с нефтью, из портов Ирана. Согласно мнению главы американской администрации, другие варианты — возобновление бомбардировок или выход из конфликта — несут в себе больше рисков для Вашингтона, чем продолжение блокады.

Как отмечает издание, Трамп получает противоречивые советы касательно дальнейших действий в отношении Ирана. Некоторые чиновники открыто призывают Белый дом усилить давление на Тегеран, но есть и те, кто высказывает опасения, что сохранение Ормузского пролива закрытым или продолжение боевых действий навредит американской экономике и может крайне негативно сказаться на итогах промежуточных выборов в Конгресс США для Республиканской партии.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше