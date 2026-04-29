Депутаты утвердили изменения в устав ЗАТО и вошли в регистр доноров костного мозга

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Сессии совета парламентарии Железногорска утвердили изменения в Устав, приведя его в соответствие с обновленным федеральным законодательством.
Также был дан старт процедуре финансовой отчетности перед населением — назначена дата публичных слушаний по исполнению бюджета за прошлый год. Они пройдут 15 мая в 16:00 в большом зале администрации.
Особое внимание уделили благоустройству: назначен сход граждан по проекту поддержки местных инициатив (ППМИ). Железногорцы могут поддержать проект праздничной иллюминации парка и зоосада «Зимняя сказка» 29 апреля в 17:30.
Завершилась сессия на доброй ноте. Молодые депутаты сдали кровь для вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга. Своим примером народные избранники напомнили, что спасение чьей-то жизни начинается с одного простого шага, доступного каждому.