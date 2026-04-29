США закупят более 850 ракет THAAD из-за истощения запасов

Армия США планирует приобрести 857 перехватчиков THAAD в 2027 финансовом году на фоне истощения запасов оружия.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проанализированные бюджетные документы Пентагона.
Американские военные рискуют столкнуться с нехваткой высокоточных ракет из-за продолжающегося конфликта с Ираном.
Журналисты пояснили, что оборонное ведомство запрашивает более чем в 23 раза больше перехватчиков по сравнению с 2026 финансовым годом. По их данным, совокупный запрос на реализацию программы составляет $11,435 млрд.
Ранее журнал Aviation Week сообщил, что США израсходовали запасы ракет PrSM в начале конфликта на Ближнем Востоке.