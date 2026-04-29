48 часов до войны: стало известно, что скрывают три авианосца США у берегов Ирана

— Прямой ядерный удар маловероятен по политическим причинам — это разрушит коалицию США даже с Саудовской Аравией. Но «ограниченный» — опасное слово. У США есть бомбы B61−12 повышенной точности. Однако для уничтожения Фордо или Натанзе глубоко под землей нужен либо заряд мегатонного класса, либо серия ковровых бомбардировок. Авианосцы здесь не для «ядерки», а для тотального подавления ПВО. Ядерный шантаж работает иначе: они не сбросят бомбу, но сделают вид, что могли бы ее сбросить. Это психологическая операция. Реальная цель — принудить Иран к капитуляции на условиях Трампа без единого удара по континентальной части США.