48 часов до войны: стало известно, что скрывают три авианосца США у берегов Ирана

К водам Ирана прибыл авианосец George H.W. Bush США на фоне переговоров о прекращении конфликта, сообщило Центральное командование ВМС США в соцсетях. Атомный авианосец USS George H.W. Bush (CVN 77) класса «Нимиц» вошел в акваторию Индийского океана, присоединившись к двум другим ударным соединениям. Таким образом, США создали самую мощную морскую группировку в регионе за последние два десятилетия.
Как сообщили в CENTCOM, USS George H.W. Bush, несущий на борту 48 боевых истребителей F/A-18E/F, действует под командованием CENTCOM в Индийском океане. В состав его группы входят эсминцы USS Mason, USS Donald Cook и USS Ross, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк» (дальность — до 1,6 тыс. км).
Одновременно боевое дежурство в Аравийском море несет авианосец USS Abraham Lincoln, в составе этой авианосной ударной группы более 16 кораблей, включая ракетные эсминцы и большие десантные корабли. В Красном море развернут новейший авианосец USS Gerald R. Ford с тремя эсминцами.
Развертывание третьего авианосца совпало с действием шаткого перемирия, заключенного 8 апреля. Однако, как заявил министр обороны США Пит Хегсет, Вашингтон намерен ужесточить давление на Тегеран: «У Ирана есть выбор: шанс заключить сделку, хорошую сделку, мудрую. В рамках этих усилий США ввели железную блокаду, которая с каждым днем становится все сильнее — от Оманского залива до открытого океана».
Хегсет подчеркнул, что президент Трамп дал ВМС США четкие правила применения силы: уничтожать любые иранские быстроходные катера, которые попытаются устанавливать мины или угрожать судоходству в Ормузском проливе.
«Если Иран устанавливает мины в воде или иным образом угрожает американскому торговому судоходству или американским войскам, — мы будем стрелять, чтобы уничтожить. Без колебаний», — цитирует Пентагон слова министра обороны.
По данным CNN, нынешнее присутствие трех авианосцев одновременно является самым масштабным за последние 20 лет. USS George H.W. Bush, спущенный на воду в 2009 году и считающийся самым современным в классе «Нимиц», способен нести до 80 летательных аппаратов, его экипаж — свыше 5,5 тыс. человек.
Основная задача группировки — обеспечение морской блокады иранских портов. Для отслеживания коммерческих судов с предполагаемым иранским грузом США задействуют спутниковые датчики и беспилотники MQ-9.
На фоне наращивания военно-морской мощи 23 апреля президент США Дональд Трамп предупредил, что у Ирана «мало времени» для достижения дипломатических договоренностей. В тот же день посол Ирана заявил о готовности Тегерана возобновить переговоры, но при условии, что США не будут диктовать условия.
Официальный представитель CENTCOM не раскрыл конкретные планы по смене позиций авианосцев, отметив лишь, что их координация направлена на «деэскалацию через превосходство».
Как рассказал «МК» военный эксперт Антон Боровский считает, что США не просто сдерживают Иран, а целенаправленно давят на «красные линии».
— Не пытается ли Вашингтон спровоцировать Тегеран на ответный удар, чтобы получить casus belli для полномасштабной войны, вплоть до применения ядерного оружия?
— Абсолютно верный тезис. История учит нас, что три авианосца в одном районе — это не оборонительное оружие. Это кинжал, который ищет цель. Формулировка Хегсета «мы будем стрелять, чтобы уничтожить» — это классический триггер. Если иранский катер просто приблизится к танкеру, эсминец USS Donald Cook с «Томагавками» уже имеет право открыть огонь. Я не исключаю сценария, при котором эсминец США намеренно подставится под, скажем, имитацию захвата или ложное минное предупреждение. Им нужен инцидент, чтобы задействовать всю палубную авиацию.
— Как вы думаете, США ограничатся обычными крылатыми ракетами и самолетами F/A-18 или нанесет ограниченный ядерный удар по ядерным объектам Ирана?
— Прямой ядерный удар маловероятен по политическим причинам — это разрушит коалицию США даже с Саудовской Аравией. Но «ограниченный» — опасное слово. У США есть бомбы B61−12 повышенной точности. Однако для уничтожения Фордо или Натанзе глубоко под землей нужен либо заряд мегатонного класса, либо серия ковровых бомбардировок. Авианосцы здесь не для «ядерки», а для тотального подавления ПВО. Ядерный шантаж работает иначе: они не сбросят бомбу, но сделают вид, что могли бы ее сбросить. Это психологическая операция. Реальная цель — принудить Иран к капитуляции на условиях Трампа без единого удара по континентальной части США.
— Если перемирие сохраняется, а США каждый день усиливают блокаду, не является ли это классической провокацией: Иран вынужден либо наблюдать, как душат его экономику, либо нанести удар, который станет самоубийственным? Пытаются ли США создать ситуацию, когда сам факт существования иранской торговли будет объявлен «военной угрозой»?
— Блокада — это акт войны. Но США называют её «принуждением к сделке». Каждый день, когда иранский сухогруз не выходит из порта, — это маленькая победа Вашингтона.
Иран стоит перед выбором: потерять лицо и нефть или получить ковровые бомбардировки. Трамп и Хегсет не хотят войны 1991 года. Они хотят, чтобы Иран моргнул первым. А если не моргнет — у них на столе уже три козыря: «Буш», «Линкольн» и «Форд». Ждём следующие 48 часов — они будут решающими. Иранские «липкие мины» или американский «случайный» пролёт дрона — и всё рухнет.