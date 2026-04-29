Король Карл III подарил Трампу рынду с утилизированной подлодки

«Итак, сегодня вечером, господин президент, я рад вручить вам в качестве личного подарка оригинальный колокол, который висел на рубке вашего доблестного тёзки», — сказал король во время торжественного ужина в Белом доме.
Карл добавил, что этот подарок должен стать свидетельством «общей истории и светлого будущего» двух стран.
Британская субмарина HMS Trump находилась на боевом дежурстве с 1944 года. Подлодка, в частности, входила в состав Тихоокеанского флота Британии. Её утилизировали в 1970-е годы.
Напомним, Карл III прибыл в США 27 апреля. Газета Daily Mail написала, что на встрече с ним Дональд Трамп нарушил негласный дипломатический протокол. После приветствия и общей фотосессии президент США позволил себе дружеский жест, слегка похлопав короля по плечу. Монарх повёл себя спокойно, но этот случай стал предметом обсуждения в СМИ.