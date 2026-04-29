Демократы в конгрессе обсуждают иск против Трампа из-за операции в Иране

Демократы в конгрессе рассматривают возможность подачи судебного иска против президента США Дональда Трампа при продолжении операции в Иране без одобрения законодателей.

Об этом сообщает газета Time.

1 мая истекает 60-дневный срок с момента уведомления американского парламента о начале военной операции, после чего главе Белого дома потребуется официальное разрешение на её продолжение.

Журналисты пояснили, что политики пока не приняли окончательного решения и намерены использовать все доступные законодательные меры. По их данным, в конце недели сенатор Адам Шифф планирует провести повторное голосование по резолюции об ограничении военных полномочий Трампа.

Ранее республиканское большинство в сенате США заблокировало резолюцию демократов, требовавшую ограничивать Трампа в начале возможных военных действий против Кубы.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
