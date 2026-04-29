КСИР взял контроль над страной — верховный лидер Ирана отстранен

Reuters сообщает, что в Иране на фоне конфликта с США и после смерти Али Хаменеи ключевые рычаги управления сосредоточены у руководства Корпуса стражей Исламской революции.

Фактический центр принятия решений сформирован узкой группой высокопоставленных лиц. В нее входят Высший совет нацбезопасности, аппарат Верховного лидера и руководство КСИР. Именно этот круг определяет как военную, так и политическую линию страны.

Политическая и религиозная верхушка, по данным источников, утратила возможность влиять на курс и не способна противостоять решениям силового блока.

Ключевой фигурой в системе власти источники называют командующего КСИР Ахмада Вахиди. При этом формальный лидер Моджтаба Хаменеи остается на вершине государственной структуры, однако его роль сведена к утверждению уже принятых решений.

Отмечается, что аятолла не появляется на публике из-за ранений и угроз безопасности. Связь с ним поддерживается через представителей КСИР.

Сложившаяся конфигурация, по оценкам специалистов, ведет к ужесточению политического курса Тегерана. Главным препятствием для возможных договоренностей с США называют не внутренние противоречия, а разрыв между предложениями Вашингтона и позицией руководства КСИР.

При этом признаков серьезных расколов внутри системы или значимого общественного сопротивления не зафиксировано. Сохранение такой сплоченности указывает на то, что контроль над страной перешел к силовым структурам и службам безопасности.

