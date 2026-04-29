Россиянам объяснили, кто и как может получить специализированное питание

Специализированное питание — это пищевые продукты с особым составом. У них специальный химический состав, энергетическая ценность и физические свойства. Каждый продукт создан так, чтобы оказывать нужное воздействие на организм. В России такое питание доступно нескольким категориям граждан.
Об этом напомнила в беседе с RT Дарья Лантратова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике.
«Например, дети до 18 лет с установленной инвалидностью могут бесплатно получить лечебное питание в рамках набора социальных услуг. При этом важно, чтобы семья не отказалась от получения этой части набора социальных услуг (НСУ) в пользу денежной выплаты, иначе право на бесплатное питание теряется. Чтобы получить продукты, необходимо обратиться к педиатру в поликлинику по месту жительства, пройти обследования. По итогам врачебная комиссия выдаст заключение», — объяснила она.
Отмечается, что из документов потребуется заявление на получение питания.
«Что касается взрослого населения с инвалидностью, то по закону им не гарантируется право на лечебное питание. Тем не менее, в некоторых регионах такая поддержка всё же предусмотрена. Например, в Самарской, Свердловской областях, Москве и Татарстане действуют нормативные акты об обеспечении специализированными продуктами взрослых пациентов, которые нуждаются в паллиативной помощи и имеют показания к специальной диете. Таким пациентам необходимо получить медзаключение о нуждаемости в паллиативной помощи, а также заключения гастроэнтеролога с рекомендациями на конкретную смесь», — подчеркнула сенатор.
По её словам, затем необходимо предоставить документы в местную поликлинику и попросить вынести вопрос о назначении смеси на рассмотрение врачебной комиссии.
«В случае, если вам отказали в получении питания, можно обратиться в Росздравнадзор», — отметила собеседница RT.
Отдельно она обратила внимание на то, что все ученики 1—4 классов школ имеют право на бесплатное горячее питание не менее одного раза в день.
«Для льготных категорий, в том числе, для детей участников СВО, предусмотрено двухразовое питание. Чтобы ваш ребёнок мог получать такое питание, необходимо подать заявление одним из трёх способов — в школе, органах соцзащиты или через “Госуслуги”. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие льготный статус. Это может быть удостоверение многодетной семьи, справка о доходах, справку об инвалидности», — напомнила сенатор.
Кроме того, Лантратова добавила, что для будущих матерей и маленьких детей в некоторых регионах работает молочная кухня.
«Категории получателей также варьируются в зависимости от субъекта. Право на получение специализированного питания могут иметь беременные женщины, дети до 3 лет, кормящие матери в течение 6 месяцев, если ребёнок на грудном вскармливании, дети до 7 лет из многодетных семей, дети-инвалиды и дети от 3 до 15 лет с хроническими заболеваниями. Чтобы получать такое питание, необходимо заключение врача — акушера-гинеколога для беременных, педиатра для остальных категорий, а для детей постарше — подать заявление в поликлинике или через региональные порталы госуслуг», — заключила она.
Ранее россиянам раскрыли, кто может получить новую ежегодную выплату.