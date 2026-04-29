Трамп подвинул короля Карла: эксперт разобрала спорный жест президента США

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Карлом III в Белом доме указал высокому гостю на его место — король не сразу понял, куда становиться для фотографирования.
Это момент для aif.ru проанализировала эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова.
«У президента США многолетний опыт работы на телевидении, он часто берет на себя роль “режиссера” подобных сцен. Его попытки направить короля на нужное место могут восприниматься как проявление излишней напористости или властности, но, скорее всего, для самого господина Трампа это просто способ обеспечить идеальный кадр. К тому же он чувствует себя хозяином положения как принимающая сторона», — сказала Баранова.
Ранее Баранова отметила, что Трамп использовал жест доминирования в ходе общения с Карлом III.
Напомним, Карл III и королева-консорт Камилла пробудут в США до 30 апреля. Это первый государственный визит британского монарха в страну с 2007 года. Тогда США посетила королева Елизавета II. Нынешний визит приурочен к 250-летию объявления независимости Соединенных Штатов от Великобритании.