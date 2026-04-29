Макрон и Шольц призывали Киев к капитуляции в начале СВО

Президент Франции Эммануэль Макрон и экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале проведения специальной военной операции призывали Киев к капитуляции, пишут немецкие журналисты Оливер Шрём и Ульрих Тиле в своей книге «Подрыв».

Текст приводит РИА Новости.

В 2022 году Владимир Зеленский жаловался бывшему премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому на регулярные звонки от европейских лидеров.

Авторы пояснили книги, что Шольц открыто игнорировал вопросы отправки оружия, уделяя повышенное внимание выбросам углекислого газа. По их данным, официальные лица в Берлине отрицают факты принуждения к сдаче, однако эту информацию подтверждают надёжные высокопоставленные источники.

«Матеуш, ты не мог бы сказать этим двум типам, чтобы они перестали призывать меня к капитуляции?» — приводят журналисты слова Зеленского.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова допустила, что конфликт на Украине может завершиться на основе договорённостей в виде капитуляции украинской стороны.

Олаф Шольц: биография бывшего Федерального канцлера Германии
Политик, которому немцы дали прозвище Шольцомат — за сдержанность, безэмоциональность и специфическую манеру говорить. Но все это не помешало Олафу Шольцу пройти путь от юриста до главы правительства Германии. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше