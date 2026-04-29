Обмен на границе — археолога Бутягина вернули в Россию

ФСБ информирует, что археолог Александр Бутягин вернулся в Россию после обмена задержанными между Польшей и Белоруссией.
Операция прошла 28 апреля на границе по формуле «пять на пять». В обмен включили в том числе граждан России и Молдавии.
ФСБ распространила видео с освобожденным. На кадрах Бутягин говорит, что не сразу осознает произошедшее, при этом свое состояние он оценивает как хорошее и от медицинской помощи отказывается.
Ученый работает в Эрмитаже, где возглавляет сектор античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира и занимает должность секретаря археологической комиссии. С конца 1990-х он руководил раскопками Мирмекийской экспедиции в Керчи.
Бутягин был задержан в Польше в декабре по запросу Киева. Он находился в следственном изоляторе «Варшава-Бялоленка».
В Кремле ранее называли его задержание правовым произволом.
