Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обмен на границе — археолога Бутягина вернули в Россию

ФСБ информирует, что археолог Александр Бутягин вернулся в Россию после обмена задержанными между Польшей и Белоруссией.

Операция прошла 28 апреля на границе по формуле «пять на пять». В обмен включили в том числе граждан России и Молдавии.

ФСБ распространила видео с освобожденным. На кадрах Бутягин говорит, что не сразу осознает произошедшее, при этом свое состояние он оценивает как хорошее и от медицинской помощи отказывается.

Ученый работает в Эрмитаже, где возглавляет сектор античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира и занимает должность секретаря археологической комиссии. С конца 1990-х он руководил раскопками Мирмекийской экспедиции в Керчи.

Бутягин был задержан в Польше в декабре по запросу Киева. Он находился в следственном изоляторе «Варшава-Бялоленка».

В Кремле ранее называли его задержание правовым произволом.

Читайте также: Освобождение без войны.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше