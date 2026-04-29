Россия готовит дешевую замену — ракета для Су-57 выходит на новый уровень

TWZ пишет, что новая крылатая ракета С-71К «Ковер» рассматривается как более доступное вооружение для истребителя Су-57.

По оценке издания, работа над этим классом вооружений связана с поиском замены более дорогим крылатым ракетам воздушного базирования. Указывается, что существующие производственные мощности не обеспечивают необходимый объем в условиях текущих потребностей.

Корпус ракеты, как отмечается, выполнен из стекловолокна, внутренние элементы — из алюминиевых сплавов. Конструкция включает малозаметную форму с трапециевидным сечением, скошенным носом, выдвижными стреловидными крыльями и перевернутым V-образным хвостовым оперением. При этом признаков применения специальных малозаметных покрытий не зафиксировано.

Издание допускает, что в перспективе ракета может использоваться не только на Су-57, но и на беспилотном ведомом аппарате «Охотник». Также упоминается разработка изделия С-71М «Монохром», которое описывается как беспилотник-камикадзе с возможностью наведения на движущиеся цели в реальном времени.

В отличие от С-71К, размещаемой на внешней подвеске, С-71М, по этим данным, предполагается размещать во внутренних отсеках Су-57 или «Охотника».

По итоговой оценке TWZ, С-71К может занять нишу более доступной альтернативы ракете класса «воздух — земля» Х-69.

