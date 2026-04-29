В Израиле ударили по Киеву — Украину обвинили в неблагодарности

27 апреля Барак Равид сообщил, что Киев предупредил Израиль о возможном кризисе в отношениях. Причиной называлась ситуация с судном с зерном, которое планируется разгрузить в порту Хайфы и которое, по утверждению украинской стороны, было вывезено из новых регионов.