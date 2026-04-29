В Израиле ударили по Киеву — Украину обвинили в неблагодарности

Михаль Вольдигер заявила, что действия Украины в отношении Израиля носят неблагодарный характер.

Глава профильного комитета Кнессета указала, что в начале конфликта с Россией Израиль оказывал помощь Киеву. По ее словам, речь шла о создании госпиталей, поставках боеприпасов, касок и систем раннего предупреждения.

Позднее, как следует из ее позиции, Украина пригрозила введением санкций против Израиля. Это она охарактеризовала как проявление неблагодарности.

27 апреля Барак Равид сообщил, что Киев предупредил Израиль о возможном кризисе в отношениях. Причиной называлась ситуация с судном с зерном, которое планируется разгрузить в порту Хайфы и которое, по утверждению украинской стороны, было вывезено из новых регионов.

28 апреля Ануар Эль Ануни сообщил, что Евросоюз рассматривает возможность введения ограничений против отдельных лиц и структур Израиля. Речь идет о санкциях за покупку зерна, которое в ЕС считают российским.

