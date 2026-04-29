«Ростех» создал перспективную систему подавления дронов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Повысить безопасность стратегических объектов в условиях современных угроз может новая разработка «Ростеха» — комплекс подавления навигации дронов «Вика».

Инженеры «Ростеха» рассказали, что новое средство радиоэлектронной борьбы может обрывать каналы связи таких систем, как GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou.

Особенность «Вики» в том, что комплекс может работать в двух режимах — ручном и автоматическом. Ручной режим — оператор получает внешнее целеуказание об угрозе и активирует подавление. Автоматический режим — комплекс самостоятельно обнаруживает радиоканалы дронов и активирует помехи только при наличии угрозы. Это особенно важно для минимизации воздействия на гражданскую инфраструктуру.

В «Ростехе» заявили, что несколько комплексов «Вика» могут быть объединены в кластер для обеспечения круговой защиты объекта. Каждое изделие обеспечивает разведку и подавление в секторе 60 градусов. Для полной 360-градусной защиты достаточно шести-восьми комплексов, размещённых по периметру объекта.

Подобная разработка, необходимость появления которой уж давно перезрела, серьёзный задел в развитии отечественных средств радиоэлектронной борьбы. Это поможет осуществить фактический переход от массового подавления всех частот к адресному, избирательному воздействию, что обеспечит не только эффективное противодействие угрозам БПЛА, но и позволит сохранить стабильную работу гражданских систем связи и навигации.

Об этом сообщил ТГ-канал военкора Евгения Поддубного.

