На Украине опубликовали разговоры Миндича об оборонных контрактах

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустем Умеров, занимая должность министра обороны, обсуждал с бизнесменом Тимуром Миндичем многомиллионные контракты, производство дронов и закупку бронежилетов. Об этом свидетельствуют расшифровки новых фрагментов пленок Миндича, которые издание «Украинская правда» получила от источников в политических кругах.
Опубликованный разговор Миндича и Умерова состоялся в начале июля 2025 года. По данным издания, они, в частности, обсуждают финансирование производства дронов компанией Fire Point, одним из бенефициаров которой считается Миндич. Они также рассматривают потенциальную продажу инвесторам 33% компании и возможную прибыль от этого.
Миндич выражает беспокойство в связи с готовящейся заменой Умерова на посту министра обороны, отмечая, что тогда «всех посносят», не с кем будет коммуницировать и начнутся проблемы. Бизнесмен активно обсуждает, как решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые не принимает государство. Он просит Умерова дать команду принять бронежилеты, а также советует, как решать вопросы с финансированием, в том числе вызвать главу Нацбанка Украины Андрея Пышного.
Пресс-служба Умерова отказалась прокомментировать «Украинской правде» опубликованные фрагменты. А сам секретарь Совбеза ранее во вторник отказался ответить на вопросы депутатов Верховной рады о коррупционном деле Миндича.
Имя секретаря СНБО всплыло в деле Миндича еще 11 ноября 2025 года. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что Миндич вмешивался в сферу обороны через «осуществление влияния» на Умерова и уговорил купить некачественные бронежилеты для ВСУ на $5,2 млн. Однако пока подробности дела в сфере оборонных закупок не публикуются антикоррупционными органами.
«Вова», Шефир и элитные дома.
«Украинская правда» опубликовала фрагменты разговоров Миндича не только с Умеровым, а также с близким другом Владимира Зеленского и одним из учредителей студии «Квартал-95» Сергеем Шефиром. Их разговор датирован летом прошлого года, они активно обсуждают ситуацию вокруг занимавшего на тот момент пост министра национального единства Алексея Чернышова, который также приходится другом Зеленскому. Тогда антикоррупционные органы предъявили Чернышову, вернувшемуся в страну из затянувшейся командировки, первые обвинения в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Миндич и Шефир обсуждают, как скинуться деньгами на залог Чернышову. Шефир отмечает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) «свирепствует».
При этом Шефир в диалоге подчеркивает, что «Леша сам не бедный человек» и живет «по размаху». На возражения Миндича, что имущество Чернышова арестовали, Шефир подчеркивает, что арестовано лишь то, что официально задекларировано.
Из фрагментов разговора «Украинская правда» также делает вывод, что депутаты от правящей партии «Слуга народа» Юрий Кисель и Александр Сова отдают Шефиру 50% от каких-то заработков.
Кроме того, Шефир спрашивает Миндича, разговаривал ли он с «Вовой», на что Миндич отвечает, что «разговаривал с Вовой» перед тем, как разразился скандал вокруг Чернышова. К тому же имя «Вова» упоминается в еще одном фрагменте разговоров Миндича, который касается дачного кооператива «Династия». В этих фрагментах бизнесмен обсуждает с женщиной строительство и обустройство четырех особняков. По данным «Украинской правды», это дома Зеленского, экс-руководителя его офиса Андрея Ермака, а также Миндича и Чернышова.
Миндич, в частности, обсуждает бассейны, плитки, террасы, высадку деревьев, а также потребность в охране и собаке, чтобы защититься, например, от журналистов. «Украинская правда» предполагает, что упоминаемые в разговоре Вова и Андрей — это Зеленский и Ермак.
Дело Миндича.
10 ноября 2025 года НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался Миндич. У него и у министра юстиции Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании «Энергоатом» прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.
На следующий день НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также экс-министру национального единства Чернышову. Сам Миндич, которого называют «кошельком» Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак, возглавлявший на тот момент офис Зеленского, может фигурировать на записях НАБУ. Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски, а к вечеру Зеленский его уволил.