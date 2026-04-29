Американский экс-офицер отверг победу Киева — исход назван невозможным

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина не сможет добиться военной победы над Россией.

По его оценке, поставки дальнобойных ракет не изменят ситуацию. Он указал, что даже возможная передача таких вооружений не приведет к перелому, поскольку исход конфликта, по его словам, не изменится.

Дэвис также отметил состояние украинской экономики, заявив, что она серьезно ослаблена, однако боевые действия продолжаются.

Отдельно он усомнился в эффективности санкционного давления со стороны Европы. По его словам, новые ограничения не дают ожидаемого результата, а финансовые возможности Украины, как он считает, будут сокращаться.

Ранее украинский генерал и бывший руководитель внешней разведки Николай Маломуж признавал, что приостановка военной помощи со стороны США ведет к дефициту вооружений.

Президент России Владимир Путин заявлял об уверенности в достижении целей специальной военной операции и подчеркивал готовность к переговорам при обсуждении конкретных условий.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков указывал, что дальнейшее развитие ситуации ограничивает пространство решений для Киева и требует перехода к договоренностям.

