Гаага удалила ответы правительства о голландском оружии у террористов РДК*

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Правительство Нидерландов удалило список ответов на депутатский запрос о возможном использовании террористами «Русского добровольческого корпуса»* голландских штурмовых винтовок C7NLD, выяснило РИА Новости.
До этого в интернете появились видеоролики, в которых утверждается, что боевики РДК* пользуются этим видом оружия. На кадрах запечатлены люди в украинской военной форме с C7NLD.
Депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Сара Доббе 24 февраля направила кабмину ряд вопросов в связи с сообщениями об использовании нидерландского оружия террористами РДК*. Ответ правительства был опубликован на сайте кабмина 24 апреля.
Однако во вторник корреспондент РИА Новости обнаружил, что ответы с сайта исчезли.
В ответах говорилось, что власти Нидерландов не могут подтвердить информацию о якобы использовании «корпусом» голландских винтовок из-за «сложности проведения проверок в условиях боевых действий». При этом кабмин заявил, что в Гааге считают нежелательным попадание вооружений к экстремистским группам.
Правительство также заверило, что поставки оружия проходят проверку по правилам ЕС, а Украина якобы обязуется использовать вооружение исключительно для самообороны и не передавать его третьим сторонам. У Нидерландов, как отмечалось в ответах, не было данных о нарушении этих условий.
По какой причине ответы были удалены с сайта кабмина, неизвестно. На данный момент документа нет в открытом доступе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее он заявлял, что Европа науськивает Зеленского продолжать воевать с РФ «до последнего украинца», но для этого им не хватает денег. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
* Организация, признанная экстремистской на территории РФ.