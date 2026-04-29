МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х раскритиковал Владимира Зеленского за угрозы ввести санкции против Израиля за импорт зерна якобы из новых российских регионов.
«Наркофюрер просто не может не заявить о себе во всеуслышание. Прежде чем говорить о законности продажи зерна, ему следует подумать о легитимности своего президентства», — написал Боуз.
Ранее в понедельник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети Х заявил, что израильский посол в Киеве был вызван в МИД для получения ноты протеста из-за судна с зерном, якобы собранным в новых регионах России, которые Киев считает своими.
При этом глава киевского режима пригрозил Тель-Авиву санкциями и заявил, что Киев примет меры, чтобы «исключить подобные случаи».
Корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что разгрузка в порту Хайфы судна Panormitis с пшеницей якобы из новых российских регионов может привести к кризису в отношениях между Киевом и Тель-Авивом. Позднее в этот же день МИД Украины вызвал израильского посла для вручения ему ноты протеста.
В свою очередь, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар резко отреагировал на претензии Киева, заявив, что подобные обвинения не имеют под собой оснований.