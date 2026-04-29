Журналист поставил Зеленского на место после угроз в адрес Израиля

Корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что разгрузка в порту Хайфы судна Panormitis с пшеницей якобы из новых российских регионов может привести к кризису в отношениях между Киевом и Тель-Авивом. Позднее в этот же день МИД Украины вызвал израильского посла для вручения ему ноты протеста.