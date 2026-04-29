Нефтегазовый союз Словакии назвал Россию самым удобным поставщиком газа

Глава SPNZ: ЕС для заполнения хранилищ удобнее всего получать газ из России.

Источник: © РИА Новости

БРАТИСЛАВА, 29 апр — РИА Новости. Евросоюзу для заполнения хранилищ удобнее всего было бы получать газ из России, заявил РИА Новости исполнительный директор Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский.

«С точки зрения увеличения поставок в Европу существует сейчас лишь один полностью гибкий источник — это российский газ», — сказал Квасньовский.

В то время как Европейская комиссия исключает возможность возвращения к энергоресурсам из России, «многие представители бизнес-среды наоборот говорят о том, что это европейское решение следовало бы хотя бы временно пересмотреть», отметил глава союза.

«ЕС должен найти замену 7% поставок, которые обеспечивал Катар. Ожидается, что для наполнения хранилищ потребуется 86 миллиардов кубических метров СПГ. Будет не просто собрать этот объем. Кроме этого, необходимо учитывать и более высокие цены, чем в прошлом году», — отметил эксперт.

Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ — с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше